مجوهرات مميزة من الذهب لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - برزت هذا الموسم المجوهرات الذهبية التي لا منافس لها،خاصة وأنها من أساسيات علبة مجوهرات كل امرأة.

Boucheron:

خاتم Boucheron



فتألقي هذا الموسم بالمجوهرات الموقعة من أهم الدور العالمية أمثال بوشرون، شوميه، ميسيكا وغيرهم كثر... اذ تأتي هذه التصاميم متنوعة بقصاتها وأشكالها فمنها على شكل ناعم جداً ومنها ذات أسلوب بارز الا أن ما يميزها هو لمعة لون الذهبي الأصفر فيها.

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Cartier:

مجوهرات من Cartier



تتيح لك هذه التصاميم أن تنوعي في خيارات المجوهرات التي تنسقيها معها، اذ يمكنك أن تختاري تصاميم بارزة وكبيرة، كما يمكنك التوجه نحو خيارات ناعمة جداً وأنثوية.

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