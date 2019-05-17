- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - برزت هذا الموسم المجوهرات الذهبية التي لا منافس لها،خاصة وأنها من أساسيات علبة مجوهرات كل امرأة.
Boucheron:
فتألقي هذا الموسم بالمجوهرات الموقعة من أهم الدور العالمية أمثال بوشرون، شوميه، ميسيكا وغيرهم كثر... اذ تأتي هذه التصاميم متنوعة بقصاتها وأشكالها فمنها على شكل ناعم جداً ومنها ذات أسلوب بارز الا أن ما يميزها هو لمعة لون الذهبي الأصفر فيها.
Cartier:
تتيح لك هذه التصاميم أن تنوعي في خيارات المجوهرات التي تنسقيها معها، اذ يمكنك أن تختاري تصاميم بارزة وكبيرة، كما يمكنك التوجه نحو خيارات ناعمة جداً وأنثوية.
ساعة J12 الجديدة من شانيل :كل ثانية تحكي قصة
كانت هذه تفاصيل خبر مجوهرات مميزة من الذهب لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.