موديلات فساتين سهرة لإطلالاتكِ الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - سهرات وليالي رمضان حافلة بالأجواء العربية التي لا تُنسى، والتي تتألق بها الصبايا بموديلات فساتين سهرة جذابة لـ اطلالاتها الرمضانية. وقد تألقت البلوجرز بالعالم العربي بفساتين أنيقة، الكثير منها يتميز بأسلوب الترف والفخامة، والآخر يتميز بالطابع الكلاسيكي لاطلالة بسيطة وهادئة.



فأيًّا كان ذوقكِ يمكنكِ الاختيار من بين هذه التصميمات المختلفة، التي تناسب كل رغبات الصبايات، لهذا قد اخترناها لكِ من مدونات الموضة، كل واحدة بحسب أسلوبها في اعتماد الأزياء، لتختاري ما يناسبكِ.

مرمر محمد بفستان أسود مكشكش

مرمر محمد بفستان أسود مكشكش

تصميمات الكشكش مازالت أسلوبًا قويًّا وجريئًا تعتمده المدونات بالخليج تحديدًا، فهي تناسب الذوق العربي كثيرًا، بالإضافة إلى أنها مناسبة للأجواء الرمضانية كذلك، كهذا الفستان الذي اعتمدته المدونة الخيجية مرمر محمد، مع حجابها الأبيض، والشوز السوداء، لكننا نقترح عليكِ اعتماد حجاب أسود بتطريزات لامعة، أو الروز أو الفضي الميتالك، حتى لا تبدو اطلالتكِ قاتمة.

دلال الدوب بفستان أبيض مع لمسة فلكلورية

دلال الدوب بفستان أبيض مع لمسة فلكلورية

بأجدد اطلالتها اعتمدت المدونة دلال الدوب فستانًا أبيض مزركشًا برسومات أقرب إلى الفلكلورية باللون الأسود، جاء الفستان بسيطًا وهادئًا بدرجاته الحيادية، وأعجبنا اختيارها للكلتش والكعب الأسود، من دون اعتماد أيّ ألوان أخرى لتحافظ على الحيادية في الاطلالة.

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بسمة آل عيسى بفستان أحمر أنيق

إن كنتِ تحبين الاطلالات اللافتة للأنظار، لكنكِ بالوقت نفسه تميلين أكثر للمسات البسيطة، فهذا الفستان من بسمة آل عيسى سيكون مثاليًّا لما تبحثين عنه، من دون أيّ تطاريز، مع الكشكشة على الأكمام والأطراف السفلية للفستان، فقط نسقت معه حزامًا أسود سيُبرز أنوثتكِ، والحجاب الأسود جاء متناغمًا مع الحزام.

صوفيا جودسون باطلالة بالأزرق الزهري

صوفيا جودسون باطلالة بالأزرق الزهري

من الألوان التي تضيف حيوية للصبايا، هو الأزرق الزهري، كالذي اختارته المدونة صوفيا جودسون، ولأنّ الفستان جاء قصيرًا قليلًا، فاعتمدت معه الجينز ليناسب المحجبات، وبدت به باطلالة عربية من الطراز الأول، مناسبة لاطلالتكِ الرمضانية، بخاصة مع تنسيقها لحذاء الميول المفتوح.

دلال النقبندي بالفستان العباية مع التطريزات

دلال النقبندي بالفستان العباية مع التطريزات

الفستان العباية مع التصميم الذي يُبرز أنوثتكِ، بحيث يكون ضيّقًا قليلًا من ناحية الخصر، يمكنكِ اختياره كاطلالة محتشمة، بخاصة مع التطريزات المزركشة على العباية، كالتي اعتمدتها دلال النقبندي، فقط نسقي معها حجابًا منسدلًا يشعركِ بالراحة والأناقة معًا، باللون الأسود أو الذهبي، أو اختاري الأبيض على طريقة دلال.