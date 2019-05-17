صحّة الأظافر في رمضان ... هكذا تحافظين عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - صحة الاظافر في شهر رمضان، قد تتأثر سلبا لأن نظامنا الغذائي في الشهر المبارك يكون مختلفاً عن باقي أيام السنة،. يفقد الجسم بعضاً من الفيتامينات التي اعتاد عليها وبحاجة إليها، الأمر الذي يؤثر في الصحة بشكل عام. وللأظافر نصيب من هذا التأثر إذ أنها تصبح أكثر هشاشة وقابلة أكثر لأن تتكسّر وتتقصّف.

إليكِ بعض النصائح للعناية بأظافركِ والحفاظ على صحتها في شهر رمضان، بالإضافة إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدها كي تبقى قويّة.

وصفات طبيعية تقوي الأظافر



1- لا تتركي أظافركِ وقتا طويلا تحت الماء وخصوصًا الماء الساخن. استخدمي بدل الصابون الزيوت الطبيعية أو تركيبة اللوشن الناعمة لغسل يديكِ.

2- لأن شهر رمضان يصادف في جو حار، احرصي على ترطيب أظافركِ بشكل دائم لأن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى جفافها وتقصّفها.



3- استفيدي من عدم وضع المناكير في شهر رمضان وادعمي أظافركِ ببعض الزيوت الطبيعية التي تعيد إليها لمعانها ونعومتها.

4- حاولي خلال هذا الشهر أن تُبقي أظافرك قصيرة، ولا تستخدمي المقصّ إنما استخدمي المبرد لتقليمها باتجاه واحد.

5- لا تزيلي الجلود القاسية التي تحيط بالأظافر إنما رطّبيها جيداً وادفعيها برفق بواسطة عصا خشبية.





خلطات طبيعية لأظافر قويّة في رمضان

- ضعي في وعاء نظيف ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من زيت الزيتون وصفار بيضة واحدة. امزجي المكوّنات جيداً وضعي المزيج في الثلاجة قبل أن تستخدميه ككريم لأظافركِ.

- في كوب صغير ضعي ملعقة من الخل مع ملعقة من عصير الليمون وأضيفي إليهما نصف فص ثوم. امزجي المكوّنات جيداً ودلكي أظافركِ بالمزيج واتركيها منقوعة فيه مدة 10 دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر وترطيبها بواسطة كريم اليدين.

Advertisements



- تناولي قطعة من الأفوكادو الطازجة ودلكي بها أظافركِ. يحتوي الأفوكادو على فيتامينات مغذية ومعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، كما تحتوي على دهون غير مشبعة، بالإضافة إلى البيوتين المهم لجمال وصحة الأظافر.

- في وعاء نظيف ضعي مقدار فنجان من زيت الزيتون الساخن ثم أضيفي إليه القليل من عصير الليمون. اخلطي المكونين جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد تحفظينه في قارورة نظيفة. استخدمي القطن لمسح أظافركِ يومياً بهذا المزيج.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>