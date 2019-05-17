انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر خيالي للإقامة "المؤقتة والمميزة" بالسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 04:56 مساءً - كشفت صحيفة سعودية عن قيمة الخدمة الجديدة "الإقامة المؤقتة" في المملكة، والتي أعلن عنها قبل أيام، وقالت إنها تقدر بنحو 100 ألف ريال سعودي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر قولها إن رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة (المؤقتة) في المملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سنوياً، أي ما يقارب 27 ألف دولار.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أنه ستطرح خدمة تتيح الحصول على "الإقامة المميزة" بشكل دائم، مقابل رسم يصل إلى 800 ألف ريال، وهو ما يعادل نحو 213 ألف دولار.

وقالت إن معلوماتها ترجح أن تتيح "الإقامة المميزة"، "الفرصة للراغبين من أصحاب جميع الجنسيات التي ترتبط بلدانهم بعلاقات مع المملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، التي "ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم"، لكن هذه الإقامة لا تتيح لصاحبها العمل في أي أعمال تمت "سعودتها".

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وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، قد تحدث في وقت سابق عن نظام الإقامة المميزة الذي أقرته المملكة العربية السعودية.

وكشف الوزير أن النظام الجديد للإقامة يعزز ممَّا أسماه بـ"التنافسية، ويمكن السعودية من استقطاب المستثمرين والكفاءات ويحد من التستر".

وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، بعد موافقة 76 عضواً من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضواً.

ويعمل حالياً نحو عشرة ملايين مغترب ويعيشون في السعودية، وفقاً لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي، ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.

ولا يستطيع غالبية أولئك العمالة دفع هذه المبالغ الطائلة، فكثير منهم يعملون في أشغال وأعمال صغيرة لا تتيح لهم سوى دفع قيمة الكفالة السنوية التي تصل أحياناً إلى نحو 15 ألف ريال سعودي، في وقت تضيق السعودية عليهم بعدما قامت بـ"سعودة" بعض الأعمال، وتخصيصها للسعوديين فقط.