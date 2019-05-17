منيو 11 رمضان للعزاب والمغتربين: سمبوسة باللحمة والحلو "جلاش"

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

سمبوسه باللحمة

عجينة السمبوسة

المكونات

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب كبير من زيت الذّرة.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن.

طريقه التحضير

- يضاف الماء الدافئ للدّقيق ويعجن، ويضاف معه الملح، والفلفل الأسود، والزّيت حتى نحصل على عجينة متوسّطةٍ، بحيث لا تكون ليّنة ولا يابسة، ثمّ توضع في كيس نايلون ويغلق عليها، وتترك لمدّة ساعتين.

- يُرش قليلاً من الدّقيق على طاولة نظيفة، ثمّ تُفرد قطعة من العجين بحيث تكون رقيقة، ولا تُقطّع.

- تُوضع ملعقة من الحشوة على طرف العجينة، وتطبق العجينة عليه، وتُقصّ بقطّاعة السمبوسك، ( يجب التأكّد من أنّ طرف العجينة مغلق جيّداً).

- توضع كلّ القطع على صينيّةٍ تتّسع لها، دون أن تلتصق ببعضها، وتكون مرشوشةٍ بالقليل من الدقيق.

- تُقلى في الزيت حتّى تُحمّر، ويجب ألّا تُترك طويلاً دون قليٍ حتّى لا تجف وتصبح صلبة.

- توضع القطع بعد قليها على ورق، حتّى يمتصّ الزّيت.

حشوة اللحم

المكونات

ثلاثة أرباع كيلو لحم مفروم.

حزمة بقدونس.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

رشة ملح وفلفل.

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زيت للقلي.

طريقه التحضير

- يُقلى البصل المفروم بالزّيت حتّى يذبل، ثمّ يُضاف إليه اللحم ويُقلّب جيّداً حتّى ينضج، ولا ندعه لمدّة طويلة حتّى لا يحترق أو يصبح متحجّرا.

- يُتبّل بالملح بعد ذلك، ويضاف له أيضا الفلفل الأسود، ويُترك ليبرد.

الحلويات

الجلاش الحلو

المكونات

رقائق من عجينة الجلاش أو البقلاوة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة النباتي.

3 ملاعق كبيرة من السمن.

مكوّنات الحشوة

3 ملاعق كبيرة من الزبيب.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

مكوّنات الشربات (كوب من الماء، وكوبان من السكر، نصف ليمونة طازجة).

طريقة التحضير

- وضع الماء، والسكر، والليمون في قدر عميق على نار متوسطة.

- تحريك المكوّنات مع بعضها جيداً.

- ترك الخليط الناتج على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، حتى يغلي تماما.

- رفع القدر عن النار، وتركه جانبا، حتى يبرد.

- دهن الصينيّة بالزيت، ووضع رقائق الجلاش، باستخدام بالفرشاة بالزيت أو السمنة.

تكرار الخطوة مع أول 3 ورقات جلاش.

- وضع الحشوة، ثمّ ورقات الجلاش، وفي كلّ مرة تدهن الورقات بالفرشاة بالسمن أو الزيت.

- تترك جانبا لمدة ربع ساعة، حتى ترتاح قليلاً.

- وضع الصينية في الفرن المشتعل مسبقا على درجة حرارة متوسطة، وتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا حتى تنضج تماما.

- إخراج الصينية من الفرن، وتركها جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح قليلا، وسكب الشربات البارد عليها.

- تقطيع الجلاش، ووضعه في طبق التقديم.

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