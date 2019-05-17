صور| في الهند بلد العجايب.. حفل زفاف بدون عروسة

للهند عادات كثيرة غريبة في الزواج والطلاق وزينة الفتيات، وحتى إقامة حفلات العرس تشهد مواقف تحدث بشكل نادر تماما، وهو ما حدث أمس، حيث قرر أحد الشباب الهنود ويدعى أجاي باروت ويبغ من العمر 27 عاما أن يقيم حفل زفاف بمفرده دون عروس.

خوف الشاب من ألا يتزوج طوال حياته، كان السبب وراء إقامته وأسرته حفل الزفاف الذي حضره نحو 80 شخصا من الأسرة والأصدقاء، في ولاية غوجارات، حيث أن حلمه طوال حياته أن يتزوج ويقيم حفل زفاف كبير، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

بلوغ الشاب عامه الـ27 دون إيجاد العروس المناسبة، هو ما جلعه يقدم على فكرة إقامه حفل زفاف دونها، ولكن لا تزال عائلته تأمل أن يجدها في الوقت المناسب، ليقيموا له حفل زفاف آخر ويحققون له حلم الطفولة.

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وتحدث كامليش باروت عم الشاب عن مدى تعلق نجل شقيقه بالزواج، "هو أول واحد بيحضر أي فرح، وبيرقص وبيفرح، ولو أي حفل زفاف أقيم في القرية يكون هو أول الحضور، لكنه يحلم دائما بحضور حفل زفافه هو".

الشاب حضر إلى الحفل مرتديا بدلة الزفاف وامتطى حصانا، وكان سعيدا للغاية بحسب عمه، والذي أوضح أن العائق وراء عدم إيجاد عروس مناسبة له كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عانى صعوبات في التعلم، وعانى كذلك من موت والدته.

وجاء الحفل لإرضاء الشاب، فعدم إيجاد عروس مناسبة ليس سببا في عدم إتمام زفافه ليفرح مع عائلته، يقول عمه، "غنوا، ورقصوا، في حفل عشاء احتفالي".

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