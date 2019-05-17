بالفيديو| أحمد كريمة يوضح حكم استخدام المرأة لعقاقير تؤخر الحيض

حالة من الحيرة، تنتاب العديد من المسلمات بشأن الحكم الفقهي الخاص باستعمالهن أدوية تؤخر فترة الحيض خلال شهر رمضان، ليتمكنَّ من صيامه كاملًا، وتأدية كل العبادات والنوافل.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في"، أن رأي شيوخ الدين في تلك المسألة، يأتي بعد استشارة أطباء متخصصين من أهل الثقة، الذين يحددون إمكانية تناول المرأة لتلك الأدوية، فهناك أجساد تتحمل تلك العقاقير، فيما لا تتحملها أبدان أخرى.

Advertisements

"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

​