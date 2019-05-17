هذا ما يحدث عند إضافة نواة التمر إلى شوربة اللحمة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى فائدة إضافة نواة التمر إلى اللحوم عند تسويتها من أجل الإسراع من عملية الطهي. فما صحة هذا الأمر؟
الدكتورة شرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، قالت عبر "فيسبوك" إن لنواة التمر فوائد متعددة في سرعة تسوية اللحوم، وذلك لأنها تعمل على الإسراع في طهيها وتسويتها أيضًا، لاحتوائها على أحماض زيتية مثل حمض الكابريك وحمض الكابرينيك بجانب حامض اللوريك.
وأضافت أن الأحماض التي تحتويها النواه تعمل بشكل أفضل من الأحماض الناتجة عن التشمع الذي يحدث للذبائح بعد عدة ساعات من ذبحها، والتي تعمل على "تطرية" أنسجة اللحوم وإكسابها ليونة ويجعلها أسرع في الطهي وذات طعم مستساغ.
من جهته فجّر قال الدكتور حازم المصري خبير التغذية، مفاجأة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي أبحاث علمية تؤكد صحة وسلامة استخدام نواة التمر في أثناء طهي اللحوم، محذرا من إضافته إلى شوربة اللحمة.
وأكد أن كميات كبيرة من النواة، بمثابة مادة سامة لاحتوائه على أحماض تتفاعل مع الماء المغلي وقد تؤدي إلى التسمم، متابعًا: "من غير المعقول تمامًا استخدام ولو قليل منها عند الطهي وتعريضه للغليان".
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