انت الان تتابع تفاصيل خبر 200 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة الرمضانية الثانية بالأقصى المبارك والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 02:53 مساءً - صلى 200 ألف فلسطيني الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى وباحاته بمدينة القدس المحتلة رغم القيود الإسرائيلية المفروضة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قوله: إنّ "200 ألف مصلٍّ شاركوا بأداء الصلاة في المسجد الأقصى".
ويزداد أعداد المصلين الفلسطينيين بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، رغم القيود الإسرائيلية.
وفي ذات السياق، حظرت السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاماً من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان قطاع غزة، الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.
فيما انتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس وعند بوابات المسجد الأقصى.
من جانبه حيَّا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ إسماعيل نواهضة، في خطبة الجمعة الفلسطينيين لشدهم الرحال إلى المسجد الأقصى من جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن المصلين بذلك وجهوا رسالة واضحة بتمسكهم بمسجدهم.
ويرزح المسجد الأقصى تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ويمارس الاحتلال حفريات مستمرة تحت جدرانه بحثاً عن هيكل سليمان المزعوم، وبين الحين والآخر يهاجم مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى ويدخلونه، ما يؤدي إلى مواجهات عنيفة مع المصلين.
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