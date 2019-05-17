بعد النمسا.. ألمانيا تفكر في منع ارتداء الحجاب في المدارس

لم يمض على قرار منع النمسا الطالبات ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية حتى سن العاشرة، سوى بضعة ساعات حتى أعلنت ألمانيا نيتها تطبيق القانون نفسه في البلاد، ومنع الفتيات الصغيرات من ارتداء غطاء رأس على خلفية دينية في مدارسها.

من جهتها، قالت أنيت ويدمانموز وهي المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب، مدافعة عن هذا القرار "من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيّدون هذا الرأي".

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وكما هو الحال في النمسا، التي أقرت القانون أمس، وعلى من يخالفه دفع غرامة قدرها 440 يورو، فإن التصريحات الحكومية قوبلت بالانتقاد من البعض، وبينهم قبل ماركوس فاينبرغ النائب الألماني المحافظ المتخصّص بقضايا الأسرة، الذي قال "الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قرّرن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهنّ".

وأكمل حديثه مؤكدا على الحق الدستوري الألماني، في أن يمارس المرء دينه بمنتهى الحرية.

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