صور| بنحبك يا زعيم.. احتفاء واسع من الفنانات بعيد ميلاد عادل إمام الـ79

رسائل محبة وتهنئة، وجهتها الفنانات والإعلاميات إلى النجم عادل إمام، احتفالًا بعيد ميلاده الـ79، عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسط تفاعل المتابعين معهم بتدوين تعليقات إيجابية في حب "الزعيم".

رصد "هن" أبرز التهنئات التي كتبتها الفنانات عبر حسابتهم الإلكترونية، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

لطيفة

اختارت الفنانة التونسية لطيفة تهنئة النجم المصري، بنشر صورة أرشيفية تجمعها به، خلال تواجدهما في إحدى المناسبات، معلقة: "بحبك وبتعلم منك يا أعظم مدرسة أعطت للفن كثير، ربنا يحفظك ويطول فى عمرك يا أسطورة.. الزعيم عادل إمام".

إسعاد يونس

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي ودايماً مدفيين بيك"، مرفقة صورة تجمعهما في إحدى الأعمال الفنية.

مي سليم

كتبت الفنانة مي سليم: "كل سنة وأنت طيب و بخير و صحة"، بالإضافة إلى صورة تجمعها به من كواليس مسلسل "عوالم خفية"، الذي ظهرت به.

هبة مجدي

وحرصت الفنانة الشابة هبة مجدي، على تقديم التهنئة، قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. ربنا يخليك لينا"، مرفقة هي أيضًا، صورة من كواليس مسلسل "عوالم خفية"، الذي شاركت به مع النجم المصري.

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هالة صدقي

ونشرت الفنانة هالة صدقي، صورة تجمعها بـ"إمام"، خلال جلوسهما على إحدى الطاولات في مكان عام، معلقة: "كل سنة وانت طيب يا أجمل زعيم".

هدى هاني

دونت الفنانة الشابة هدى هاني، الشهيرة بـ"هدى بنت ونيس"، تهنئة لـ"الزعيم"، قائلة: "اليوم عيد ميلاد من تربع علي عرش النجومية أكثر من ٤٠ عاما.. كل سنة وأنت طيب وبخير وبصحة يا رب"، مرفقة صورة تجمعها به خلال احتضانها لها.

ووسط عبارات التهاني من الفنانات، لم يغفل نجله الفنان محمد إمام الحديث عن والده عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مغردًا: "تروح أجيال وتيجي أجيال.. تظهر نجوم وتختفي نجوم.. تتغير الأذواق وتتبدل الأحوال .. و يفضل الزعيم زعيم".

وكان من المفترض أن يكون في السباق الرمضاني هذا العام مسلسل "فالنتينو" ولكن توقف لظروف إنتاجية "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني.

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