صور| كنزي عمرو دياب: لا يجب على الرجال سن تشريعات تتعلق بجسد المرأة

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، منشورا تدعم خلاله حقوق المرأة، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "كنزي" باللغة الإنجليزية: "لا يجب على الرجال سن تشريعات تتعلق بجسد المرأة"، ودونتها 12 مرة، معلنة بذلك رفضها لذلك الأمر في المطلق.

وجرى تداول ذلك المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إعجاب نشطاء انتسجرام بدعم ابنة "الهضبة"، لمنع الرجال من سن قوانين تتحكم في جسد المرأة.

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ويعد ذلك المنشور، أول حديث لـ"كنزي"، عن حقوق المرأة عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهتم بمشاركة إطلالتها، وصور عائلية تجمعها بوالدتها زينة عاشور ووالدها عمرو دياب، وشقيقيها التؤأم جنا وعبدالله.

يشار إلى أن كنزي عمرو دياب يثير الجدل من حين لآخر بإطلالتها، التي يصفها متابعيها بـ"الجريئة"، بالإضافة إلى نشرها مقاطع خلال رقصها وحضورها سهرات ليلية مثيرة للجدل.

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