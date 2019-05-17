من حماية القلب لفقدان الوزن..8 فوائد صحية لتناول التمر

التمر من الأطعمة الممتئلة بقيمة غذائية عالية جدًا، لذلك لا غنى عنه في الوجبات الغذائية اليومية، كما أنه من الأطعمة اللذيذة.

وفي تقرير عرضته "روسيا اليوم"، أوضحت من خلاله الفوائد الصحية التي تعود على الإنسان من تناول 3 حبات من التمر يوميًا.

1- تحسين صحة العظام:

التمر يحتوي على البورون، وهو يعمل على تعزيز صحة العظام، بحسب ما قالته الدكتورة جولي جاردن من جامعة ولاية نورث داكوتا.

وفي دراسات سابقة، أوضحت أن مادة البورون تساعد على امتصاص المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التي تقوي العظام، وتحارب أمراض مثل هشاشة العظام.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

التمر غني بالألياف، وهو ما يتطلبه الجهاز الهضمي حتى يعمل بشكل صحيح، حيث تمنع الألياف الإمساك وتعمل على تنشيط حركة الأمعاء.

وأفادت دراسة نشرت من قبل في المجلة البريطانية للتغذية أن الأشخاص الذين يتناولون التمر بانتظام يكون لديهم نظام هضمي يعمل بشكل أفضل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

3- يحارب الإجهاد والاكتئاب:

من العناصر التي يحتوي عليها التمر أيضًا فيتامين "بي 6" الذي يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين (هرمون السعادة) والنورادرينالين (ينتج عادة تأثيرات مشابهة للأدرنالين)، وهو ما يحسن صحة الدماغ.

ويرتبط انخفاض مستويات فيتامين "بي 6" بالاكتئاب، فكلما زاد تناول هذا الفيتامين، أعطى شعور أفضل.

4-يمنح زيادة كبيرة في الطاقة:

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التمر غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.

5- يجنب أمراض القلب:

أفادت دراسات سابقة أن التمور يقلل من مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

كما أن التمر مصدر غني للبوتاسيوم، فبحسب الدراسات، يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلًا عن الأمراض الأخرى المرتبطة بالقلب.

6- يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون:

التمر يحمي الجهاز الهضمي وأمعاءه من البكتيريا الضارة، لذلك يقلل من خطر انتشارها في القولون.

وذكرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون التمور يزيدون بانتظام من نمو النوع الجيد من البكتيريا التي تحمينا من نمو الخلايا السرطانية في القولون.

7- يخفف من أعراض الحساسية الموسمية:

أفادت الدراسات بأن التمر يقلل من علامات الالتهاب لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو المرض الذي يصيب أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وغيرها.

8- تساعد على فقدان الوزن:

وأيضًا من فوائد التمر أنه يساعد في تخفيف الوزن، فالألياف تعطي شعور بالشبع لفترة طويلة وتمنع طفرات الجلوكوز في الدم.

كما أن التمر يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينوليك والكاروتينات، ما يساعد على تخليص الجسم من السموم وتسهل الهضم، وتزيد الأيض، وبالتالي فقدان الوزن.

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