قواعد لا غنى عنها عند ركوب المواصلات العامة

"الإتيكيت" فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة.

الكثير منا يركب المواصلات، لذلك تُقدم هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية مجموعة من النصائح.

- الالتزام بركوب الأتوبيسات من الباب المخصص لها لتسهيل عملية الصعود والنزول.

- تجنب الوقوف في ممر الأتوبيس الضيق لعدم اتهامك بالتحرش.

- الحفاظ على المقاعد من التلف والاهتمام بنظافة المركبة وعدم إلقاء القمامة.

- الالتزام بالمقعد المخصص لك في القطار حتى لا تضطر لمغادرته في حالة وصول صاحب المقعد.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- إذا كنت تعاني عند ركوب المواصلات من الدوار، يجب عليك أخذ الحذر والحيطة بوجود أكياس مخصصة لذلك.

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- المواصلات العامة ليست المكان المناسب لتناول المأكولات.

- تجنب الحديث في التليفون لفترات طويلة بصوت عالِ.

- قبل استقلال التاكسي يجب عليك تقدير سعر المشوار مع السائق لتجنب المشاحنات.

- الأولوية للنساء بمعني جلوسهن في المواصلات والقيام لهن.

- عند ركوب السيارة الخاصة يجب عليكي أن تجلسي على المقعد أولا ومن ثم رفع الرجلين سويًا وإدخالهما السيارة.

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