صيحات من موسم ربيع 2019 ستحوّل الأرداف الممتلئة إلى منحنيات جذابة

تشكّل منحنيات الجسم أهمية كبيرة في تحديد شكله الأساسي، وبناءً على ذلك يمكنكِ أن تعرفي ما إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، إجاصة، مستطيل أم ساعة رملية. تفضّل معظم السيدات والشابات لو كنّ من صاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية: متوازن من حيث القسمين العلوي والسفلي وذات خصر نحيف، لكن هذه ليست حال جميعهنّ، لذلك عليكِ معرفة ما يليق بشكل جسمكِ.

صاحبة الجسم على شكل إجاصة هي السيدة ممتلئة الأرداف والتي تتمتّع بخصر نحيف، كما أنّها تحاول دائماً إخفاء هذه المنطقة الممتلئة من جسمها. إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل إجاصة ولكنّكِ من محبّات الموضة والصيحات الجديدة ، إليكِ 7 صرعات من موسم ربيع 2019 ستحوّل المنطقة الممتلئة إلى منحنيات جذابة.

صيحة الأكتاف المنتفخة

برزت الأكمام المنتفخة Puffy Shoulders بقوّة على منصّات عروض ربيع وصيف 2019، فكانت من بين الصيحات الأكثر مرحاً وابتكاراً. إذا كنتِ صاحبة جسم ممتلئ عند الأرداف، فأنتِ محظوظة لأنّ هذه الصيحة ستكون حليفتكِ: تجعل كتفيكِ يوازيان أردافكِ فتوازن بين أجزاء جسمكِ من جهة، وتلفت النظر إليها فتبتعد الأنظارعن الأرداف الممتلئة من جهةِ أخرى.

صيحة سراويل Paper-bag Waist

هي السراويل الفضفاضة عند منطقة الخصر، تأتي مربوطة بإحكام على شكل كيس ورقيّ، فيمكننا رؤية الطيّات عند الخصر العالي. بالإضافة إلى أنّها تصاميم مبتكرة تنعش خزانتكِ وتبعدكِ عن اللوكات الروتينية، هي أيضاً تحدّد خصركِ النحيف وتسلّط الضوء عليه، كما أنّها واسعة عند منطقة الأرداف فتخفي امتلاءهما. ننصحكِ باختيار السراويل ذات القصّة الواسعة من الأعلى حتّى الأسفل مثلما رأيناها في تصميم Balmain.

صيحة سراويل Wide-Leg Pants

هذه القصّة من السراويل ستمدح قوامكِ وستجعلكِ تبدين أنحف، كما أنّها ستبرز أردافكِ كمنحنيات جذابة بما أنّها ضيّقة عند هذه المنطقة. الاتّساع من الأسفل سيخلق توازناً بين الأسفل والأرداف. يمكنكِ اختيار سروال دنيم بهذه القصّة وتنسيقه بحرية، مثل اللوك الذي لفتنا من مجموعة Adeam لربيع 2019.

صيحة الشورت القصير والكاجوال

الحرّ في الصيف يحتم عليكِ التخلّي عن السراويل الطويلة واستبدالها بتصاميم قصيرة أو متوسّطة الطول مثل الشورتات الكاجوال Sensible Shorts. لفتتنا تصاميم الشورت الكاجوال مثل ذلك الذي رأيناه في مجموعة Alberta Ferretti: قصّة محدّدة الخصر وتتسّع من تلك المنطقة حتّى الأرداف. ننصحكِ باختيار تصاميم واسعة عند الأرداف.

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صيحة السترات ذات الحجم الكبير

باتت البزات والسترات بشكل عام تتحوّل إلى قطع أساسية في خزانتكِ، فرأيناها على منصّات العروض وفي لوكات النجمات. أعطي القليل من الأسلوب العصري لسترتكِ واعتمدي تلك ذات الحجم الكبير Oversized Blazers. لتتناب مع شكل جسمكِ، اختاريها طويلة إلى حدود الأرداف وواسعة مثل تصميم Lemaire لأنّها ستخفي كلّ المنطقة الممتلئة، أو محدّدة الخصر وواسعة مثل تصميم Adeam: ستبرز خصركِ النحيف.

صيحة البلايز الطويله

نرى البلايز في كلّ موسم بأسلوب جديد ومبتكر، ففي ربيع 2019 أتت طويلة وواسعة وهي التي ستلبّي غرضكِ وستجعلكِ تبدين عصرية في الوقت نفسه، خصوصاً إذا أردتِ اعتماد سروال دنيم ذات قصّة ضيّقة Skinny Jeans. نعم، هذه القصة من السراويل قد لا تليق بجسمكِ، إلّا أنّه أصبح بامكانكِ اعتمادها إذا نسّقتها مع بلوزة طويلة.

صيحة الأكمام الكاشفة عن الأكتاف

هذه الصيحة الصيفية التي تقع في حبّها كلّ فتاة عاشقة للقصّات المرحة والمميّزة. أنتِ محظوظة فتصاميم الأوف شولدر Off-Shoulder تليق بشكل جسمكِ لأنّها تجعل المنطقتين العليا والسفلى متوازنتان. اختاري بلوزة قصيره Crop Top مثل تصميم Carolina Herrera ونسّقيها مع تنورة بقصّة A-Line وذات خصر عالي.

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