صور| ياسمين عبد العزيز بأزياء محتشمة في أحدث فوتو سيشن: ملكة جمال المجرات

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بأزياء "محتشمة"، أطلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال أحدث جلسة تصوير لها بعدسة بيلو حسين، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وارتديت "ياسمين" فستانا أبيض طويل، مزين بنقوش سوداء وحروف باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى "روب" طويل متعدد الألوان، من توقيع مصممة الأزياء سهر عزب، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج هاديء، في إطلالة تناسب شهر رمضان.
وتلقى جلسة التصوير تفاعل واسع بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وصديقاتها في الوسط الفني، حيث تجاوزت تسجيلات الإعجاب خلال الساعات الماضية 59 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال المجرات"، و"شبه نوال الزغبي في الصور دي"، و"أستايل لبسك قريب من العبايات المغربية"، فيما كتبت الفنانة منى زكي: "بحبك وأنتي زي القمر"، وقالت أعربت الشابة علياء عساف عن حبها لـ"ياسمين" في تعليقها.
تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في السباق الرمضاني بمسلسل لـ"آخر نفس"، مع فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، حازم إيهاب، ومراد مكرم، والعمل الدرامي من تأليف أمين جمال، عبدالله حسن، طارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي،
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