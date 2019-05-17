فيديو| رضوى الشربيني تسخر من مشهد دينا في "زي الشمس": "سيب البنطلون في حاله"

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن المشهد المؤثر الذي جسدته الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس" الذي يعرض حاليًا، حينما ذهبت للفنان أحمد السعدني، بعدما اكتشفت خيانته مع شقيقتها.

وذكرت "رضوى" في مقطع البث المباشر: "اتفرجت على مشهد دينا الشربيني وهي ماسكة في رجل البنطلون.. وبعد ما ركزت لقيت أنه مشهد تمثيل عادي.. إحنا أكيد مش هنعمل كدا".

ومازحت "رضوى" متابعيها تعليقًا على المشهد الذي جذب الكثيرين: "أكيد مش همسك في رجل البنطلون وهو خايني مع أختي".

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وفي الوقت ذاته، هنأت "رضوى" الفنانة دينا الشربيني على دورها في المسلسل: "دينا عاوزة أباركلها دور جميل.. بس مش معقول بقالي سنتين ونص في البرنامج وصوتي اتنبح.. مش معقول اللي أنا عملته تيجي تهديه في مشهد".

وتابعت: "إحنا اللي يخونا نظرة ثاقبة تدخل في العين وتخرج من قفاه وحسبي الله ونعم الوكيل.. محدش يمسك في رجل البنطلون.. وسيب البنطلون في حاله".

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