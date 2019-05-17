فيديو| سيرين عبد النور تكشف عن إصابة لاحقت بها من مقلب رامز جلال

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إصابة لاحقت بها وما زالت تعاني منها، إثر تعرضها لأحد مقالب رامز جلال، في برنامجه منذ 7 أعوام.

ففي خلال استضافتها مع برنامج "مجموعة إنسان" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" ويقدمه علي العلياني، ذكرت الفنانة اللبنانية بأنها أصيبت في أحبالها الصوتية، بسبب صراخها الشديد، حينما تعرضت لمقلب رامز جلال في برنامجه "رامز ثعلب الصحراء" والذي جرى عرضه في عام 2010.

وتابعت "سيرين" بأن أحبالها الصوتية أصبحت حساسة تجاه أي تيار هوائي شديد، حيث يوجد بصوتها "بحة"، ومع ذلك لم تخضع لأي عملية جراحية.

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وأوضحت أنه بسبب "البحة" في صوتها، لجأت لعمل دوبلاج للعديد من مشاهدها في مسلسل "الهيبة 2"، أمام الممثل السوري، تيم حسن.

ووجهت سيرين عبد النور، التحية لرامز جلال، مؤكدة بأنها تخشى عليه من استضافته لأحد الضيوف العصبيين، وربما يعتدوا عليه بالضرب، وذلك بعدما استطاع أن يفلت من قبضة زوجها، بعد تعرضها للمقلب، واكتفى بتحطيم بعض كاميرات البرنامج.

ورامز جلال يقدم في هذا الموسم برنامجه "رامز في الشلال" واستضاف في أولى حلقاته الفنانة فيفي عبده.

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