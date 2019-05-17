حواديت ديمة والجدة سليمة الحلقة 11: "ريان والأكل بروقان"

كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا دائمًا على التزام الآداب في الطعام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه".

والسلوك الذى يتبعه بعض الأطفال والكبار هو تناول الطعام سريعًا، وهو الخطأ الذى وقع فيه بطل قصة اليوم "ريان"، فكان محبًا للطعام ولا يعطي لنفسه فرصة "لمضغ" الطعام.

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وكان دائمًا يهتم بالطعام دون أي شىء آخر، نقدم لكم حدوتة اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، "ريان والأكل بروقان"، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.

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