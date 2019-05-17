انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات.. 4 قتلى أجانب إثر سقوط طائرة في مطار دبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 09:50 صباحاً - لقي 4 أشخاص من بريطانيا وجنوب أفريقيا مصرعهم، مساء اليوم الخميس، إثر سقوط طائرة مسح إماراتية صغيرة في مطار دبي الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: إن "طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها أربعة ركاب سقطت في مطار دبي".

وأشار إلى أنه تم تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى بالمطار كإجراء احترازي بسبب الحادث.

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وأضاف أن الطائرة من نوع دايموند فورتي ثري، تابعة لشركة هوني ويل (شركة عالمية متخصصة في مجال الطيران).

وفي وقت لاحق أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سقوط طائرة مسح صغيرة، وقالت إنها من طراز "DA42"، مسجلة في المملكة المتحدة، وكانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي.

وأوضحت أن الطائرة تحطمت على بعد 3 أميال جنوب المطار، وعلى متنها 4 ركاب؛ 3 من بريطانيا وواحد من جنوب أفريقيا، ولقوا حتفهم جميعاً.

وسبق أن أوقفت الإمارات الرحلات في مطار دبي الدولي عدة مرات، خلال العامين الأخيرين، بعد تهديدات بوجود طائرات مسيّرة غير مصرح به.