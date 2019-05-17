في ذكرى ميلاده الـ79.. نساء في حياة الزعيم عادل إمام

إمبراطور الكوميديا أمتع الجماهير على مدار سنوات طويلة بالعديد من الأعمال، استطاع أن يقدم مدرسة فنية حملت اسمه، فهو الواد سيد الشغال، وحنفي الأبهة الذي اشتهر بخفه الدم والذكاء، قدم الكثير من الأعمال الفنية التي تربى عليها الملايين.

ويتزامن اليوم 17 مايو ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام الـ79، ويحتفل العالم بذكراه وبأعماله.

"هن" رصد جزءا من الحياة الخاصة للزعيم عادل إمام، ورصد نساء في حياته:

هالة شلقامي

زوجته هاله الشلقاني دائما خلف الستار، ولم تتصدر المشهد يوما ما، فضل أن يبعدها عن وسائل الإعلام، فهي ابنه شباك الجيران التي لعبت دورا بارزا في حياة زعيم الكوميديا، التي تنتمي لإحدى عائلات المجتمع الراقي في القاهرة.

بدأت قصه حبهما حينما كان يتردد على منزل صديقه سمير خفاجة، رآها للمرة الأولى من شباك منزل صديقه وهو بصحبة رفقاءه، وبدأوا في معاكستها إلإ أن عادل التزم الصمت.

رغم رفضه الدخول في ارتباط رسمي، إلا أن الموقف تغير بعد دخولها في حياته، ورغم عدم مرور عام على تعارفهما، إلا أن زواجهما تم خلال فترة قصيرة.

قال عنها الزعيم، إنها "الحب الأول والأخير في حياته، وإنه لم يكن يتخيل يوما أنه لن يتزوج بها".

عاش الثنائي قصة حب عرفها الجميع، وأنجب منها ابنته سارة، وابنيه محمد ورامي إمام.

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ابنته سارة

جمعت بين الزعيم وابنته علاقة أبوية قوية، فهي الابنة الوحيدة له، رفض دخولها عالم الفن والتمثيل، رغم أنه فكر في الأمر إلا أنه لم يقتنع بتقبيل شخص غريب لها، وأصر على موقفه.

إصرار النجم الكبير عادل إمام على موقفه، جاء بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها، ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد، على اعتبار أن موقفه غير منطقي، ما دام هو نفسه يشتغل بالفن ويقبل الفنانات.

رغم انتقاده الدائم للجماعات الإخوانية، إلا أن سارة تزوجت من أحمد مقبل عام 2004، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين نبيل مقبل.

شقيقته منى

كان هناك تعاون كبيره بينه وبين شقيقته منى، التي تزوجت من الفنان مصطفى متولي وأنجبت نجم مسرح مصر عمر متولي.

والدته

كشف الزعيم عن سر نجاحه وتألقه، الذي يعود إلى والدته بسبب دعائها المتكرر له، على الرغم من كونها لا تجيد القراءة والكتابة، ولكن كانت تتمتع بحس ثقافي كبير، فكانت دائما تقول له: "ربنا يحبب فيك خلقه".

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