من هي المطربة السعودية التي غنت القرآن بملابس مكشوفة في رمضان؟

أغمضت عينيها بعد وصلة رقص هيسترية على خشبة المسرح، استعدادًا لدندنة سورة الفاتحة بما يُعد تجاوزًا في حق الشريعة الإسلامية، مرتدية أزياءً "مكشوفة"، لا تليق بالحالة الروحانية المصاحبة لتلاوة القرآن الكريم، خلال حفلها الغنائي على خشبة مسرح "فورم" الأمريكية.

آلاف التعليقات الغاضبة من مختلف الدول العربية، دونت على مقطع الفيديو الراصد لغناء المطربة روتانا طرابزوني لآيات قرآنية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، ومنها التي طالبت محاكمتها بتهمة الإساءة للإسلام.

رصد "هن" معلومات عن المطربة "المثيرة للجدل"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

- مغنية سعودية.

- تقيم في مدينة لوس إنجلوس الأمريكية.

- اكتشفت موهبة الغناء منذ الصغر.

- احترفت الكتابة والغناء خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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- تدعم قضايا المرأة، أبرزها قيادة السيدة السعودية للسيارات، وقدمت أغنية باللغة الأنجليزية لعدم قيادة المرأة في 2015.

- خلال 3 سنوات، طرحت 15 أغنية باللغة الإنجليزية، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

- أكدت خلال حوارها مع "بي بي سي" منذ 4 سنوات، أنها تخاف من فرض أفكار معينة عليها، وإلزامها بضوابط محددة.

يشار إلى أنه ظهرت المطربة السعودية روتانا طرابزوني بـ"توب أستومك" أسود، وبنطلون يحمل نقوش متعددة الألوان، مزود بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال غنائها لسورة الفاتحة، على خشبة مسرح "فورم"، منذ أيام.

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