كيف تحافظين على لياقتكِ في رمضان؟ نصائح خبيرات اللياقة العربيّات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

رمضان شهر عبادة وتعبد حقاً، ولكنه في الوقت نفسه فترة مثالية لإعادة ضبط أنفسنا واختبار مدى قدرتنا على الالتزام بنمط حياة صحي. مدرّبات عربياّت يشرحن كيف يمكنك المحافظة على لياقتك دون الشعور بالتعب، حسب مجلة "فوج" العربية.

1-عبير أميري إماراتية، الشريك المؤسس لمبادرة "ذا موفمنت أبوظبي"

تعمل "عبير" على نشر مفهوم الحياة الصحية في دولة الإمارات باعتماد فلسفة تقوم على أساس "فعل المزيد مما يرضي ويسعد". هي مدربة كروسفت والشريك المؤسس لمبادرة "ذا موفمنت أبوظبي" التي تستهدف السيدات فقط وتشجعهنّ على الحفاظ على صحة جيدة ومستوى عالٍ من اللياقة البدنية.

للصوم في شهر رمضان فوائد كثيرة لا تقتصر على خسارة الوزن. لا بد من الالتزام بخيارات صحية طوال فترة الصوم من أجل الصحة والرفاهية. في ما يلي ثلاث نصائح يمكنكِ اتباعها للحفاظ على صحة جيدة خلال الشهر الفضيل. أولاً، تناولي وجبات مغذية متوازنة. فبعد يوم طويل من الصوم، قد تنقصكِ الطاقة وإنما يمكنك استعادتها من خلال وجبة مؤلفة من الكربوهيدرات الصحية (خضار) والبروتينات (لحوم قليلة الدهون) والقليل من الدهون الصحية (زيت زيتون وأفوكادو).

ثانياً، راقبي كمية الطعام الذي تتناولينه. أنصحكِ بملء طبقك بكل ما ترغبين في تناوله مرة واحدة فقط. قد تختارين بعض حبات التمر مع حساء إلى جانب البروتينات والكربوهيدرات وكمية قليلة من الدهون الصحية.

ثالثاً، مارسي تمارين رياضية تناسب جدولكِ. من المهم أن تختاري تمارين رياضية تناسب جدولكِ لكي تتمكني من الحفاظ على هذا الروتين. يمكنكِ ممارسة التمارين قبل وقت الإفطار وهكذا يمكنكِ تناول الماء مباشرة بعد ذلك. ولكن إن اخترتِ هذه الفترة من اليوم لكي تمارسي الرياضة، فيجب أن تكون التمارين خفيفة نظراً إلى أن مستوى طاقتك يكون منخفضاً أصلاً بسبب الصوم.

2-كارن مطر، لبنانية فرنسية، مدربة يوجا وجمباز

تركت كارن مطر عالم الأعمال لكي تقوم بما ترغب فيه حقاً. ومنذ ذلك الحين، غاصت في عالم الرياضة واللياقة والرفاهية. وهي الآن تعلّم اليوغا وتمارين الجمباز. شغفها بالصحة الجسدية والصحة العقلية كبير، وتحقيق الأهداف التي تضعها نصب عينيها هو من أكثر ما تحب. “بالنسبة إليّ، يجب أن يكون للصحة الجسدية قيمة وأهمية كبيرتان لدى الجميع. وخلال شهر رمضان، قد يكون السير في الاتجاه الصحي الصحيح صعباً ولكنه ممكن من دون أدنى شك”.

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وهذه النصائح يسرها أن تقدّمها لكل سيدة تصوم: تناولي طعاماً صحياً! أنصحكِ بتفادي المأكولات المعالجة والمأكولات السريعة والسكر والمأكولات المقلية والمشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر وغيرها.

ضعي الخطط، يُعدّ الطبخ على دفعات طريقة مثالية لمراقبة المغذيات والبروتينات التي تزوّدين جسمكِ بها ولتفادي وجبات الإفطار غير الصحية. حاولي تناول ما بين 3 و4 وجبات بين الإفطار والسحور. وتناولي الخضار مثل الجزر أو عصائر الخضار الطازجة كوجبة خفيفة إن احتجت إلى ذلك.

لا تنسي تناول الماء للحفاظ على ترطيب جسمكِ. ووقت الإفطار، تناولي الماء بكثرة مع طعام خفيف وتفادي الحلويات. بعد ممارسة الرياضة، تناولي وجبة أكبر تكون مؤلفة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية المفيدة.

في رأيي أنا، يبقى الوقت الأفضل والأنسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان بعد وجبة الإفطار الأولى أي حوالي الساعة 8 مساء.

3-هيا الشرهان، كويتية، أم ومدربة كروسفت

تدير "هيا" صالة "كروسفت كيو إيت"، الصالة الرياضية التي يملكها زوجها وتدرب فيها. هيا مدربة كروسفت وأول مدربة لتمارين الرياضة في فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة في المنطقة. تحب أن تساعد السيدات على الحفاظ على لياقتهنّ خلال جميع مراحل الحمل.

"لا يتأثر الوقت الذي أمضيه مع ابنتيّ بجدول أعمالي أبداً ولكن الروتين اليومي يتغير قليلاً خلال شهر رمضان. أبدأ يومي بإعدادهما للمدرسة والحضانة، ولكن عندما يحين وقت الإفطار، يكون قد حان وقت عشائهما قبل النوم. وفي هذه الفترة، أتمرّن وأنجز بعض الأعمال”.

فيما يلي نصائح هيا خلال رمضان: أولاً، التزمي بما سبق وجربته فهو سيفيدكِ حتماً. من الطبيعي أن وقت التمرين ووقت الوجبات يتغير. ولكن في حال استطعتِ التكيف مع الوضع ومتابعة الخطة التي وضعتِها، يمكنكِ السير قدماً من دون الخروج عن الخط. في شهر رمضان حاولي دائماً أن تتناولي كمية السعرات الحرارية التي تتناولينها في الأيام العادية.

يمكنك ممارسة التمارين بعد الإفطار للمحافظة على لياقتك وقوتك، أما إذا كان هدفك في خسارة الوزن والدهون فقبل الإفطار هو الوقت المثالي للقيام بالتمارين الرياضية. وأفضل. وأفضل نصيحة يمكنني أن أقدمها لكِ هو أن تفعلي خلال الشهر الفضيل ما يناسبكِ.