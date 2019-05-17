البثور المؤلمة .. علام تدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

في بعض الأحيان تكون البثور مصحوبة بآلام. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال قال الدكتور أوفه كيرشنر إن البثور المؤلمة تشير إلى الإصابة بالمرض الجلدي المعروف باسم "التهاب الغدد العرقية القيحي" (Hidradenitis suppurativa)، وهو مرض جلدي مزمن يصيب الغدد العرقية.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن أعراض التهاب الغدد العرقية القيحي تتمثل في ظهور عقد بحجم حبة البازلاء وبثور ورؤوس سوداء ودمامل مع الشعور بالألم، كما قد تنفقع الدمامل ويخرج منها قيح. وتظهر هذه الشوائب في الإبطين والمنطقة الإربية ومنطقة العانة والمقعدة وتحت الثدي لدى النساء.

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وأضاف كيرشنر أن التهاب الغدد العرقية القيحي له أسباب عدة، فإلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع الالتهاب إلى فرط التعرق والسِمنة والتدخين والتوتر النفسي. كما قد تتوغل البكتيريا داخل الجلد عبر الجروح الصغيرة مسببة الالتهاب.

وفي الحالات البسيطة يمكن علاج التهاب الغدد العرقية القيحي بواسطة الكريمات المطهرة، في حين يتم علاج الحالات الشديدة بواسطة مضاد حيوي مثبط للالتهابات. وقد يستلزم الأمر إزالة الدمامل جراحيا.

ومن المهم عدم فقع البثور والدمامل، وإلا سيتفاقم الالتهاب وتنشأ ندوب.