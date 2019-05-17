"حكايات نهاد".. تعرف على السيدة نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان

تحدثت نهاد أبو القمصان، في برنامج "حكايات نهاد" الذي يذاع على شاشة "الوطن TV"، عن شخصية جديدة من سيدات الإسلام، وهي السيدة نائلة بنت الفرافصة، زوجة سيدنا عثمان بن عفان.

وعرفت السيدة نائلة برجاحة العقل والفصاحة والشعر والأدب، وحينما تزوجت سيدنا عثمان كانت على غير دين الإسلام ولكنها أسلمت على يديه بعد ذلك.

ورافقت "نائلة" السدة عائشة لتعلم الإسلام، وبالفعل تعلمت الكثير من القرآن والسنة والفقة، وأصبحت تنقل الأحاديث عن السيدة عائشة وسيدنا عثمان بن عفان.

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وتميزت السيدة عثمان بذكاء في التعامل مع الظروف الصعبة التي حلت في عصر سيدنا عثمان بن عفان، حيث شهد عصره ما يسمى "الفتنة الكبرى"، وظلت السيدة نائلة بالقرب من زوجها سيدنا عثمان، ونصحته بالتقرب إلى سيدنا علي بن أبي طالب.

وحينما تم اقتحام سيدنا عثمان بن عثمان ظلت واقفة بجواره تدافع عنه، إلى أن أصيبت في يديها، وفي النهاية قتل سيدنا عثمان، لتذهب بعد ذلك إلى مسجد رسول الله، وتخاطب الحاضرين بما حدث هي "الفتنة الكبرى".

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