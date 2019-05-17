طريقة تحضير اللحمة بالقراصيا

لحوم ودجاج وأسماك، ثلاثي بروتين حيواني لا تخلو مائدة رمضان منه كل يوم، ولأن الطرق التقليدية تنفد بمرور أيام رمضان، يقدم موقع "هن" طريقة جديدة لإعداد اللحمة بالقراصيا في خطوات بسيطة. المكونات كيلو لحم بصل مقطع سمن رشة زنجبيل بودرة قرفة وكركم وبهارات كسبرة ناشفة رشة جوزة الطيب طريقة عمل ورقة اللحمة ملح فلفل أسود كوب قراصيا Advertisements الطريقة تتبل اللحم بالملح والفلفل، وتشوح في السمن. يضاف البصل ويشوح مع اللحم. تضاف كل البهارات السابقة، ما عدا القراصيا. يوضع اللحم في طاجن للفرن، وتضاف إليه الماء لمدة 20 دقيقة. طريقة عمل اللحم والخضروات بالصويا لخفض الوزن يخرج طاجن اللحم، وتضاف إليه القراصيا ويقلب جيدا. يدخل الفرن مرة أخرى حتى تمام النضوج. يقدم ساخنا، مع الأزر. ​

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