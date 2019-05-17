حب الرشاد باللغة الإنجليزية هو Garden Cress Seeds أما الاسم العلمي له فهو Lepidium sativum، له الكثير من الفوائد لصحة الجسم، لما به من عناصر غذائية مهمة بينها الألياف والفيتامينات، وكذلك الحديد والصوديوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، كما يحتوي على البروتينات والسكريات الطبيعية املوجودة في الخضروات.

ويستعرض التقرير التالي فوائد حب الرشاد:

تخفيف اضطرابات الدورة الشهرية

تنظم هذه البذور الدورة الشهرية، كما تساعد على تنظيم الهرمونات في الدم، والتحكم في هرمون الأستروجين، يخفف من أعراض الدورة الشهرية.

الرضاعة الطبيعية

يساعد حب الرشاد على إدرار لبن الأم، ولذا له فائدة كبيرة للامهات المرضعات.

الأنيميا

النسبة العالية من الحديد الموجودة في حب الرشاد تعمل على زيادة معدل كرات الدم الحمراء في الجسم وزيادة الهيموجلوبين، وبالتالي علاج الأنيميا وفقر الدم.

Advertisements

مرض السكري

يظم حب الرشاد مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على السكر الطبيعي بالخضروات والفكهة.

أمراض الجهاز التنفسي

يخفف حب الرشاد من آلام السعال والكحة واحتقان الحلق طبيعاً، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على التخفيف من الآلام.

طرد السموم

ينشط تناول حب الرشاد الكبد، وبالتالي يطرد السموم من الجسم.

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

هو ملين طبيعي، يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي وذلك الوقاية من الإمساك، لأنه يحتوي على نسبة من الألياف الغذائية التي تسهل حركة الطعام داخل الأمعاء.

​