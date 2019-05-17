اللبنانية نادين لبكي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" السينمائي

استطاعت المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، التي تم تعيينها في منصب رئيسة لجنة تحكيم Un Certain Regard، أنَّ تخطف الأنظار خلال مهرجان كان السينمائي 2019 بإطلالة استثنائية من توقيع دار الأزياء الفرنسية ديور في اليوم الافتتاحي للدورة الثانية والسبعين من المهرجان الفرنسي.

وارتدت مخرجة الفيلم الشهير المرشح للأوسكار كفرناحوم فستانًا باللون الأزرق الليلي من مجموعة ديور هوت كوتور لخريف وشتاء 2019، جاء بقصة منسدلة مرتبطة بالكاب مصنوعًا من طبقات الشيفون المثنية وبحمالات الصدر، وزينت فستانها بحزام جلدي رقيق بلون مطابق وارتدت مجوهرات من الألماس الفاخر.

وتعد نادين لبكي أول شخصية عربية تتولى منصب رئيسة لجنة تحكيم Un Certain Regard في مهرجان كان، وإلى جانبها اختارت العديد من النجمات إطلالات من العلامة الفرنسية نفسها من جوليان مور وإيل فانينغ إلى أميرة كاسار، ولينا خضري.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نادين لبكي من السجادة الحمراء إلى كرسي الحَكم في "كان"

نادين لبكي تتألق بفستان أبيض في "أوسكار 2019"