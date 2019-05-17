الشعر الطويل يتألق بتسريحة "ملكة الديسكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان إن الشعر الطويل يتألق في صيف 2019 بتسريحة "ملكة الديسكو" على غرار نجمة الإغراء الأمريكية في السبعينيات "فرح فاوست". وعن كيفية تصفيف هذه التسريحة الجريئة أوضحت الرابطة أنه يتم تصفيف تموجات الشعر الرقيقة إلى الخارج بواسطة مجفف الشعر إلى أن يتمتع الشعر بكثافة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.

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