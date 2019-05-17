سحورك اليوم| طريقة عمل "البيض بالمشروم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: خلال أيام رمضان تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار والسحور الشهية وسريعة التحضير، رمضانك الخليج 365 يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.. وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير وجبة سحور اليوم، وهي "البيض بالمشروم" على طريقة ست البيت المصرية: المكونات: 4 بيض متوسط الحجم 1 بصلة متوسطة الحجم حفنة من المشروم زيت طهي الطعام ملح و فلفل حسب التذوق Advertisements طريقة التحضير: قومي بتسخين الزيت في مقلاة صغيرة علي نار متوسطة الحرارة بعد تخسين الزيت مباشرة ضفي الثوم و الطهي حتي تفوح رائحته ضفي البصل و القلي حتي يصبح شفاف ، بعدها ضفي المشروم و التقليب حتي يصبح لين و ضفي الملح و الفلفل حسب الرغبة و بمجرد أن ينضج الفطر يمكنك فصله في وعاء جانبي بعد ذلك ، قومي بخفق البيض بالشوكة جيداً و قلي البيض في مقلاة أخري بعد تجهيز البيض ضفي فوقه المشروم و الان يمكنك الإستمتاع بأحلي وجبة مع الخبز المحمص و سلطة الخضار

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