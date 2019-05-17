"لا تصاحب القليل".. أبرز أقوال "عيسى" في "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

تفاعل الكثيرون مع أحداث وشخصيات مسلسل "ولد الغلابة" وكذلك مع أداء نجوم المسلسل الفنان أحمد السقا، الذي يؤدي شخصية "عيسى" والفنانة مي عمر التي تقوم بشخصية "فرح"، والفنان محمد ممدوح الذي يلعب دور "ضاحي".

ووصل الأمر بالبعض إلى كتابة عبارات المسلسل وأقوال "عيسى" على لافتات وسائل المواصلات مثل "التوك توك" والميكروباصات.

وأشاد كثيرون من رواد "السوشيال ميديا" بأحداث المسلسل، ما جعلهم يقوموا بإعادة نشر مقاطع وعبارات وردت في حلقات المسلسل، وهذه هي أبرز الأقوال التي رصدها الخليج 365 لكم.

- "لا تصاحب القليل.. ولا تخلي القليل يصاحبك. لأنك مش هتشم منه غير ريحة نقص".

- "كل بيت بلاويه ورا بابه فـ ياريت الناس تسيبها من بلاوي غيرها وتركز في بلاويها".

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- "مطاطيش للدنيا يوم وإياك تميل لو حالها مال".

- "آخر واحد قل مني قتلته".

- "أنا ولد الغلابة ومغلوب على أمري".

- "لو كل ده عايش في الدنيا وما فهمتهاش يبقى العيب فيك أنت مش فيها ربنا يحعلك من اللي فهموها صح".

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني من الفقر، ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى "ضاحي"، ومع تصاعد الأحداث، يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين "ضاحي، ليتوه عيسى في دومات الأزمات وتقلبه الأيام محاولًا استعادة حياته المستقرة من جديد.

وهو مسلسل بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.