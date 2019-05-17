صور| عقب القبض عليه.. زوجة حمدي النقاز تعلن سفره إلى المغرب

عقب ساعات من القبض على لاعب نادي الزمالك والمنتخب التونسي، حمدي النقاز، أعلنت زوجته ميرفي النقاز، عن سفره مع فريقه، إلى المغرب.

ونشرت "ميرفي"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لـ"النقاز" مرتديًا "تي شرت نادي الزمالك"، ممسكًا حقيبة سفر في المطار، استعدادا لمواجهة "نهضة بركان" المغربى، في ذهاب دور النهائي بالكونفدرالية، المقرر إقامتها الأحد المقبل، معلقة: "إلى المغرب"، في محاولة منها لاستمرار نفي القبض على زوجها، أمس.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "يا رب الزمالك يفوز"، و"الكونفدرالية يا أبطال، جيبوها وفرحونا".

يشار إلى أن "ميرفي"، أكدت أن الاحتفاظ بـ"النقاز" والقبض عليه مجرد "شائعة"، متابعة: "كفاكم تشهير بالناس، وما هذا التخلف"، خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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كانت نيابة أكتوبر، قررت إخلاء سبيل حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، بكفالة 1000 جنيه، مساء أمس، عقب أن أقت قوات الشرطة القبض عليه، مساء أمس.

وكشفت أجهزة الأمن لـ"الوطن"، أنها تمكنت من ضبط اللاعب أثناء قيادته سيارة دون لوحات معدنية، ودون رخصة سير أو أوراق خاصة بترخيص السيارة.

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن اشتبهت في السيارة أثناء سيره أعلى كوبري المحور، بالقرب من مدينة الشيخ زايد، ما دفع القوات لإيقاف قائد السيارة، والتحفظ عليها وعلى قائد السيارة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشيخ زايد.

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