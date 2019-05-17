صور| فتيات يعلقن على ظهور آسر ياسين بـ رامز في الشلال: "توو ماتش حلويات"

وقع الفنان آسر ياسين، ضحية رامز جلال اليوم في برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، وسط مئات التعليقات من الفتيات، اللائي أعربن عن إعجابهن بهدوء الفنان الشاب خلال "المقلب"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حساب يحمل اسم فتاة: "أسمراني خطف قلبي يا لالالي"، فيما قالت حساب باسم "مروة العبد": "حد يعمل كده في القمر ده".

ودون حساب "منى الشناوي": "آسر لأ.. آسر لأ يا رامز"، وعلقت "نيفين عز: "قلبه جامد مش بيخاف"، وكتبت "مها محمد": "حد يعمل كده في جان السينما المصرية"، ودونت أخرى: "يعني أقلب في التلفزيون ألاقي آسر ياسين مع رامز، وتو ماتش حلويات كدا عالفطار والله".

يشار إلى أن "رامز" سخر من "ياسين" عدة مرات، حيث علق على تعامل الفنان مع الفيل، في بداية الحلقة: "دا عايز يبوس الفيلة يا جماعة، بس الفيلة طلعت شريفة، هتبوسك بعد الجواز إن شاء الله".

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الفنان آسر ياسين، هو الضحية الحادية عشر من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وحاول التصرف بهدوء خلال الحلقة.

تدور فكرة البرنامج، حول إيهام الضحية بأنه يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات "العصير، أو الشامبو"، أو تصوير مسابقة رياضية تنافسية، ليتعرض بعدها إلى مقلب.

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