الامارات | «الأرنب» بـ 91.1 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرنب» بـ 91.1 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دار مزادات كريستيز إن تمثال «الأرنب» للفنان الأميركي جيف كونز بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلاً رقماً قياسياً لعمل فنان لايزال على قيد الحياة.

ويرجع تاريخ صنع التمثال لعام 1986، وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن الـ20. وقد بيع بسعر يزيد على 20 مليون دولار عن الثمن المقدّر قبل المزاد.

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وقالت «كريستيز»، أمس، إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطياً الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر الماضي، وهو 90.3 مليون دولار. ولم يكشف عن هوية مشتري التمثال. والتمثال اللامع الذي يجسد أرنباً ضخماً بلا ملامح وجه، ويمسك بجزرة، هو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال صنعها كونز عام 1986.