الامارات | تخريج دفعة «طلاب الثانوية» في مدرسة اليحر

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دفعة «طلاب الثانوية» في مدرسة اليحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية وحضور الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، احتفلت مدرسة اليحر الخاصة، بتخريج دفعة «طلاب الثانوية» التي ضمت 168 طالباً وطالبة من صفوف الثاني عشر. كما حضر الحفل، الذي أقيم في مسرح كلية الطب والعلوم الصحية في مدينة العين، عدد من الشخصيات التربوية والكادر الإداري والتعليمي في المدرسة، وحشد من الأهالي وذوي الخريجين.

وتضمنت فقرات الحفل قسم الولاء للوطن الذي قدّمه الخريجون، كما عرض فيلم عن أهم إنجازات الطلبة في مسيرتهم المدرسية، وفقرات فنية وقصائد شعرية.