الامارات | «أهل الإبل».. وفاء واعتراف بالجميل لسفن الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن «أهل الإبل».. وفاء واعتراف بالجميل لسفن الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعد تلفزيون «الوسطى» من الذيد برنامجاً متخصصاً بعنوان «أهل الإبل»، يسلط الضوء على مختلف الجوانب التي تتعلق بحياة الإبل وسلالاتها وأنواعها وتدريبها وعلاجها، حيث يعرض في دورته الأولى 18 حلقة من البرنامج.

أما في الدورة الثانية من «أهل الإبل»، فقد تم تصوير خمس حلقات حتى الآن، تركز في مجملها على العديد من القضايا التخصصية، وتقدم للمشاهدين في كل حلقة باقة متنوّعة وثرية من المعلومات التي تحيط بمختلف جوانب سفينة الصحراء.

ويوضح مقدم ومعد البرنامج، عبيد بن حامد الطنيجي، أن الإبل تحظى في دول مجلس التعاون الخليجي بخصوصية واهتمام، نظراً إلى تاريخها الذي ارتبط بهذه المنطقة، ومع ظهور البترول وتطوّر الحياة ازدادت عناية الناس بالجمال وتطوّرت إلى حد كبير، ومن هنا فإن قناة «الوسطى» تهدف من وراء هذا البرنامج - الذي يعرض السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 1 ظهراً ويُعاد بثه في 10 مساءً - إلى تسليط الضوء على أسرار الإبل، وطرق تدريبها على السباقات، ووسائل علاجها وغيرها من المعلومات، من خلال استضافة المختصين في هذا المجال.

ويقول الطنيجي: «الإبل رفيقة أهل البادية منذ فجر التاريخ، ولها مكانتها وخصوصيتها عند سكان البادية، الذين يعيشون بساطة الحياة، حيث كانت الإبل تتحمل المهام الشاقة والجسيمة من التنقل، وحمل الأثقال والمتاع من مكان إلى آخر، وما ترتب من تطوّر في مختلف مناحي الحياة يجعلنا أوفياء لما قدمته لنا هذه الحيوانات التي باتت جزءاً من تاريخنا وتراثنا».

ويلفت معد البرنامج إلى أن «أهل البادية» يضع أمام المشاهدين والمتابعين أنواع الإبل في منطقة الخليج، إضافة إلى أنواعها في آسيا وإفريقيا، إلى جانب تعريفهم بالمستويات الأربعة التي تشكلها الإبل في الإمارة، والتي تتوزع بين هجن السباق، وإبل المزاينة، وإبل مسابقات الحليب، وإبل اللحوم والنقل.

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عبيد الطنيجي:

«الإبل رفيقة أهل

البادية منذ فجر

التاريخ، ولها مكانتها

وخصوصيتها عند

سكان البادية».