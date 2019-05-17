الامارات | سيدات «كلباء» و«دبا الحصن» يقدّمن وصفات رمضانية محلية وعالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات «كلباء» و«دبا الحصن» يقدّمن وصفات رمضانية محلية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي سيدات كلباء ونادي سيدات دبا الحصن، وصفات رمضانية وأطباقاً محلية وعالمية متنوعة، على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بفروع نادي سيدات الشارقة، بطريقة إبداعية بسيطة وسريعة التحضير، تضيف إلى المائدة الرمضانية أشهى وأشهر الأطباق التي يقدمها «مراسي»، المطعم الرئيس في جميع فروع النادي.

وتعرض الوصفات على صفحة فروع نادي سيدات الشارقة على «يوتيوب» و«إنستغرام» @slcbranches.

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وتتضمن قائمة الوصفات من مختلف المطابخ المحلية والعالمية، أطباقاً من المطبخ الهندي، ووصفتي الباكورة والايدام الهندي، وشوربة الروبيان بالكريمة من المطبخ الآسيوي، وشوربة السبانخ وحلويات مثل النمورة ووربات بالقشطة والتمرية من المطبخ العربي، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الوصفات المحلية التقليدية، مثل جيب التاجر وقرص عقيلي.

وقالت الشيف غادة داوود من فرع كلباء: «دائماً تبحث ربة الأسرة عن الوصفات الشهية والصحية والسريعة في الوقت ذاته، ونحن من خلال البرامج التي تعرض على القنوات والصفحات الخاصة بالنادي، نقدم مجموعة متنوعة من الوصفات التي تلبي رغبات السيدات، وتختصر عليهن الوقت، حيث نقدم الوصفة للسيدات، من خلال دقيقة واحدة فقط، بطريقة سهلة وممتعة».

وقالت الشيف إلهام مصطفى من فرع دبا الحصن: «لمائدة رمضان خصوصية مميزة، إذ يجب أن تحتوي على سلطات متنوعة وشوربات إلى جانب طبق رئيس غني، ونحن من خلال الوصفات التي نقدمها، نحاول أن نسهل على المشاهدين تحضير المأكولات، حيث نقدم وصفات من مختلف المطابخ العالمية، إلى جانب الوصفات التقليدية التي يشتهر بها المطبخ الخليجي، والإماراتي تحديداً».