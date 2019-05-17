الامارات | «صيف دبي».. 6 أسابيع من الترفيه والمفاجآت

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي».. 6 أسابيع من الترفيه والمفاجآت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي لاستقبال الدورة الـ22 من مفاجآت صيف دبي، التي ستحمل معها عروضاً ترويجية وفعاليات ترفيهية على مدى ستة أسابيع في الفترة من 21 يونيو وحتى 3 أغسطس المقبل.

وستشهد الدورة الجديدة من هذه الفعالية الصيفية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة من العروض الترويجية في أفضل مراكز التسوّق والمعالم السياحية والفنادق ووجهات الترفيه العائلي، كما تشهد عودة عدد من الفعاليات المفضلة لدى المقيمين والزوّار على حد سواء، مثل عالم مدهش، وصفقة اليوم (وهي صفقة حصرية على علامة تجارية واحدة في موقع واحد ليوم واحد فقط)، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من النجوم العالميين، وغيرها من الفعّاليات. ويضم الحدث هذا العام عدداً من المفاجآت الجديدة، مثل الفرص المتنوعة للفوز بجوائز كبيرة، وغيرها.

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وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «سعداء جداً بعودة مفاجآت صيف دبي، هذا الحدث الذي يحمل معه السعادة عاماً بعد عام هو أحد أهم الفعاليات السنوية، فهو يستقطب الزوّار من حول العالم، ويقدّم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والجوائز والفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة. ونتطلّع للفعاليات والعروض التي سيقدمها شركاؤنا من قطاع التجزئة، ونرحب بالمقيمين والزوّار وندعوهم للاستمتاع بأفضل ما تقدمه إمارة دبي خلال فصل الصيف».