الامارات | نجم «الهيب هوب» ترافيس سكوت ضيف حفلات «يا سلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم «الهيب هوب» ترافيس سكوت ضيف حفلات «يا سلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت حلبة مرسى ياس وفلاش للترفيه، أمس، عن اسم أول نجم موسيقى عالمي يشارك هذا العام ضمن حفلات «يا سلام» لما بعد السباق، وذلك خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019.

حيث أعلن عن مشاركة مغني «الهيب هوب» الأميركي ترافيس سكوت، الذي سيقدم عرضاً مباشراً مذهلاً وأداءً قوياً في الإمارات، في أمسية يوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن حفلات «يا سلام» لما بعد السباق، التي يستضيفها «ميدان دو»، في جزيرة ياس. ويعدّ ترافيس سكوت واحداً من أكثر الفنانين شعبية مع ظهور الموجة الجديدة من نجوم «الهيب هوب» في الولايات المتحدة، ويتابعه عدد كبير من محبي الموسيقى منذ 2014. وفي العام الماضي، شهد إصدار ألبومه الضخم ASTROWORLD وصول مغني الراب القادم من تكساس البالغ من العمر 30 عاماً، إلى مستوى جديد من النجاح على الساحة العالمية.

ويستعد عشاق الموسيقى للعرض الموسيقي الذي يقدمه ترافيس سكوت، ويتضمن مجموعة من أعماله التي حققت نجاحاً هائلاً مثل Sicko Mode، وAntidote، وYosemite، إضافة إلى العديد من الأغاني والأعمال الفنية من ألبوماته الثلاثة، وعدد من المفاجآت الأخرى.

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وسيكون الحفل الموسيقي الذي يحييه سكوت، أفضل مناسبة بالنسبة لعشاق الموسيقى لحفلات «يا سلام» لما بعد السباق، حيث يسعد القادمين من أكثر من 170 دولة لمشاهدة سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.

كما يمكن لجميع حاملي تذاكر «الفورمولا1» الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق. إذ توفر الدائرة الذهبية لجمهورها فرصة الاستماع بحفلات نجومهم المفضلين عن قرب. في السياق، قال الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، الطارق العامري: «تستقبل حفلات ما بعد السباق خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، مجموعة من أبرز وأفضل وأهم نجوم الموسيقى على مستوى العالم في العاصمة الإماراتية، لإقامة العروض المذهلة التي تدخل التاريخ».

وأضاف: «المتعة حاضرة في أسبوع سابق الفورمولا1 دائماً، ولن يكون هذا العام مختلفاً من حيث التألق وإبهار الحضور مع تحضيرنا لمجموعة واسعة ومتنوّعة من أفضل العروض الموسيقية في العالم. واليوم مع كشف الستار عن أول نجم عالمي وهو ترافيس سكوت، أحد أفضل نجوم (الهيب هوب) و(الراب) على مستوى العالم، الذي سيحيي أمسية يوم الجمعة ضمن حفلات (يا سلام) لما بعد السباق، نثبت مجدداً لعشاق الموسيقى ورياضة السيارات، على حد سواء، أن المتعة وتقديم الأفضل هما خير عنوان لمسيرتنا الحافلة بالإنجازات».