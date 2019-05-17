الامارات | «بلاك ميرور» في موسم خامس بمشاركة مايلي سايرس

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك ميرور» في موسم خامس بمشاركة مايلي سايرس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة «نتفليكس»، أمس، أن مسلسل الخيال العلمي «المرآة السوداء» (بلاك ميرور) سيعود في موسمه الخامس 5 يونيو المقبل، وأن فريق التمثيل سيشمل نجمة البوب مايلي سايرس والممثل أنتوني ماكي أحد أبطال سلسلة أفلام «المنتقمون» (أفينجرز) والممثل أندرو سكوت.
وسيعود صانعا المسلسل تشارلي بروكر وأنابيل جونز بثلاث قصص جديدة بعد ستة أشهر من إصدار فيلم (بلاك ميرور: باندرسناتش)، وهو نسخة تفاعلية خاصة من المسلسل أتاحت للمشاهدين الاختيار من بين سيناريوهات مختلفة. وعرضت خدمة البث على الإنترنت إعلاناً تشويقياً للموسم الجديد، وظهرت فيه شخصية سكوت وهو يجلس داخل سيارة ويحمل مسدساً في مواجهة مع الشرطة.
ويتناول المسلسل تأثير التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع المعاصر، وبدأ عرضه في بريطانيا عام 2011 بثلاث حلقات، دارت قصة الحلقة الأولى منه حول رئيس وزراء لبريطانيا يُجبر على ممارسة الجنس مع خنزير على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون.
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