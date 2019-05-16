تنافس عربي على الأكثر أناقة في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 11:47 مساءً - حتى اليوم لاحظنا حضورًا عربيًّا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2019 من النجمات والأنفلونسرز، كما لاحظنا أناقة لافتة نافسن بها النجمات العالميات على السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان، لا سيّما وأنّ معظمهنّ اخترن تصميمات لافتة، جمعت بين الأناقة والعصرية، مثل: نادين لبكي، وريا أبي راشد، وهلا العبدلله وغيرهنّ، وإليكِ تفاصيل الاطلالات.



نادين لبكي متألقة في فستان أسود من رالف أند روسو:



بعد أن اختارت نادين لبكي فستانًا باللون الأزرق الداكن من دار “ديور” Dior في حفل الافتتاح، شاهدناها يوم أمس وقد اختارت فستانًا مميزًا من دار “رالف أن روسو” Ralph&Russo بقصّة ضيّقة ومن دون أكمام، مزينًا عند الصدر بالريش باللون الأسود أيضًا، ما أضفي عليه لمسات مميزة وقد أكملت اللوك بمجوهرات ناعمة.







ريا أبي راشد في اطلالة راقية في فستان أسود:



أما ريا أبي راشد، فقد شاهدناها على السجادة الحمراء في اطلالة راقية، اختارت فيها فستانًا باللون الأسود من “مرمر حليم” Marmar Halim بقصة الكتف المكشوف، مزينًا عند الصدر بكشكش ناعم، ومحدد الخصر مع تنورة طويلة كلوش، وقد زينت اللوك بعقد ماسي فاخر.







هلا العبدلله في فستان مبتكر باللون الأصفر:



الفاشينيستا هلا العبدلله، اختارت فستانًا باللون الأصفر من تصميم حمدا الفهيم، تصميمه مبتكر مستوحًى من الخمسينيات، من دون أكمام وله ذيل طويل من الكشكش الناعم، أضفى عليه لمسات دراماتيكية، وقد نسقت مع الفستان صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وعقدًا ماسيًّا لافتًا.

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رانيا فواز في فستان من التول الأبيض:



الفاشينيستا رانيا فواز، اختارت فستانًا بتصميم أنثوي ناعم، مستوحًى من فساتين الأميرات من تصميم “زينة زكي” Zeena Zaki بقصة الكورسيه من الأعلى، مع تنورة طويلة ومنفوشة عبارة عن طبقات من قماش التول، وقد أكملت اللوك بأقراط ماسية بارزة.





شاهدي اطلالات النجمات العربيات والعالميات في مهرجان كان، واختاري الأكثر أناقةً برأيِك.

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