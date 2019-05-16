بالصور| "الأمراء بيفرحوا".. محمد بن راشد يحتفل بعقد قران 3 من أبنائه

نبأ سار، فاجئ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، به الجمهور بالاحتفال بعقد قران 3 من أبنائه، مساء أمس، وسط احتفاء واسع من الفنانين والإعلاميين العرب.

ظهر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، في صور عقد القرآن، وسط أبنائه العِرسانٌ، وهم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وحرصت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تهنئتهم، قائلة: "ربي يحفظكم ويسعدكم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وذكر موقع "سي إن إن"، أنه لم يصدر إعلان رسمي عن عقد قران أبناء "بن راشد" حتى الآن، في ظل تهنئة مجلس دبي الرياضي الذي يرأسه الشيخ حمدان، عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "أجمل التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمناسبة عقد قران أنجاله الكرام.. نسأل الله أن يديم الأفراح والبركات".

وحرصت العديد من الفنانات العربيات على تقديم التهاني والمباركات، على رأسهن الفنانة الخليجية أحلام، والمطربة الإماراتية من أصول يمنية بلقيس فتحي، والإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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