تعرف على رسائل سمية الخشاب لأحمد سعد وريم البارودي ووفاء عامر

في فقرة "صورة وتعليق"، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، حرصت الفنانة سمية الخشاب، على توجيه رسائل لكل الشخصيات التي ظهرت أمامها.

ففي رسالتها للفنانة ريم البارودي، قالت "سمية" لها: "أنا مش ظلمتك، أحمد سعد هو اللي ظلمك، أو هقولك على حاجة، أحمد سعد ظلمنا احنا الاثنين"، موضحة: "مش محتاجة أخطف حد، يا ريت اللي جرى ما كان".

وعن المخرج خالد يوسف، قالت "الخشاب"،: "ده أنا عملت معاه أنجح أفلامي"، وفي رسالتها للفنان عمرو سعد، قالت: "ربنا يوفقه في التمثيل، بس عاوزه أقوله، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط".

وقالت لـ"جمال سليمان": "عملنا مع بعض حدائق الشيطان، وكانت من أنجح المسلسلات"، وفي رسالتها إلى طارق لطفي: "زميل عزيز، إنسان جميل، الشغل معاه شيء كويس".

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بينما وجهت رسالة للفنانة وفاء عامر: "كل سنة وأنتي طيبة، بس متبقيش تظلمي حد من غير ما تعرفي، أنتي قولتي إني ظلمت ريم البارودي، إحنا أكلنا مع بعض عيش وملح، متسمعيش من طرف واحد".

وعن غادة عبد الرازق، قالت: "بيعجبني فيها إصرارها وقوتها، مش بتستلم أبدا، وموافقة أعمل معاها عمل فني تكون البطولة فيها متقسمى عليا أنا وهي".

أما رسالتها الأخيرة فكانت لطليقها، أحمد سعد: "ما تقعد في حته بقى، ده واحد مش شاف الخير إلا على إيدي، وعاوزه أقوله ماما مش مسمحاك على فكرة، هو لما يعرف رسالة ماما مش مسمحاك دي، هينهار".

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