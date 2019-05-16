سمية الخشاب عن إمكانية زواجها مرة أخرى: "لية لأ.. هكذا تستمر الحياة"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا للفنانة سمية الخشاب، بعد طلاقها من الفنان أحمد سعد، حيث قالت لها "هل ممكن تتجوزي من الوسط الفني تاني، وهل ممكن تتجوزي تاني أصلا".

وأجابت الخشاب، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "يا سلام، ومتجوزش لية يعني، لية لأ، هكذا تستمر الحياة".

وتابعت: "فيه ناس كتير من الوسط كويسين ومحترمين، وفيه ناس بره الوسط برضوا محترمين وكويسين".

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