10 فساتين سواريه للمحجبات تناسب الأمسيات الرمضانية

تكثر الدعوات خلال شهر رمضان المبارك ويحلو السهر مع الأصدقاء والأحبّاء، فيتحتّم عليكِ التألّق بأبهى الإطلالات. وفي حفلات سحور رمضان أو افطار رمضان، لا تتردّدي بانتقاء أجمل التصاميم التي تعكس ستايلكِ العصريّ والأجواء الشرقيّة المميّزة.

إذا كنتِ من بين السيدات المحجبات وتبحثين عن فساتين سواريه تجمع ما بين التحفّظ، الرقي والعصرية في الوقت عينه، سنقدّم لكِ في ما يلي مجموعة تصاميم توصلكِ إلى هدفكِ، اختاري منها فستان سواريه مناسب لكِ وتألّقي به في مناسباتكِ الرمضانية.

لا تتردّي في ليالي رمضان في التألّق بإطلالة مرحة ومنعشة تتناسب مع الأجواء الصيفيّة الحارّة. اختاري فستان سواريه مزّين بالطبعات الجميلة مثل رسومات الأزهار التي رأيناها على فستان Dolce & Gabbana وIngie Paris. كما يمكنكِ انتقاء فستان سواريه يجمع ما بين الألوان المرحة والرسومات الملفتة تمامًا مثل تصميم Tory Burch.

أمّا إن كنتِ تحبّين اعتماد هذه الستايل ولكن مع الإبتعاد عن المجازفة، فيمكنكِ اختيار تصميم من فساتين سواريه يتميّز بالرسومات والألوان الهادئة تمامًا مثل فستان سواريه Zimmerman. إن كنتِ تحبّين الإبتعاد عن فساتين سواريه مزّينة بالطبعات، اختاري تصاميم ذات ألوان ملفتة تمامًا مثل فستان سواريه Safiyaa وRosetta Getty وTaller Marmo.

فساتين سواريه لإطلالة منمّقة وأنيقة في رمضان

إن كنتِ تبحثين عن فستان سواريه يتميّز بستايل منمّق وأنيق في الوقت عينه، فلا تتردّدي إذاَ في اختيار تصميم مزّين بالحبيبات اللامعة الملفتة. اختاري من بين فساتين سواريه أدناه، فستان Oscar de la Renta المعدنيّ على شكل كاب والمزيّن بالحبيبات اللامعة عند المنطقة العلوية. فستان سواريه سيمنحكِ حتمًا إطلالة ملكيّة رائعة! يمكنكِ أيضًا اختيار فستان سواريه Talbot Runhof الذي يتّسم بالقماش اللامع والحبيبات البرّاقة. لإطلالة منمّقة غير مبالغ بها، ارتدي تصميم By Malene Birger الذي اخترناه لكِ من بين فساتين سواريه.

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فساتين سواريه لإطلالة كلاسيكية وعصرية في رمضان

إن كنتِ تتمتعين بستايل كلاسيكي وتحبين الابتعاد عن كل ما هو منمق، اختاري ما بين فستان سواريه Giambattista Valli أو فستان سواريه Nina Ricci. سيعكسان حتمًا أسلوبكِ بطريقةٍ عصرية جميلة، ليمنحانكِ إطلالة فريدة من نوعها في شهر رمضان المبارك.

فساتين سواريه لإطلالة كاجوال شيك في رمضان

إن كنتِ تحبّين التميّز بهذا الساتيل في أمسيات رمضان، اخترنا لكِ فساتين سواريه تتماشى معكِ! انتقي فستان سواريه Three Graces London الذي يتّسم بأكمامه المنتفخة والعقدة عند منطقة الخصر. كما يمكنكِ اختيار فستان Threadz الذي يتّسم بالتفرغات المبطّنة.

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