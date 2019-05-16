20 حذاء يناسب العرائس في ليلة الزفاف مع اختلاف اختياراتهن

كل عروس تتألّق على طريقتها في زفافها، لتحقق ما كانت تحلم به من سنوات، معتمدةً الإطلالة التي تريدها من الفستان إلى الطرحة، المجوهرات وصولًا إلى أحذية العرائس.

ولا شكّ أن البحث عن الحذاء المناسب يتطلّب من العروس مجهود مضاعف، كونها يجب أن تجد الحذاء المريح، الجميل، مع الكعب العالي إذا أرادت. وفي السطور التالية، اخترنا لكِ أكثر من 20 موديل أحذية عرائس مُقسّمة بين الموديلات الكلاسيكية، أحذية عرائس فخمة وأخرى غير تقليدية. شاهدي كل الصور وتعرّفي على التفاصيل في ما يلي.

أحذية عرائس كلاسيكية

إلى كل عروس كلاسيكية، تبحث عن أحذية عرائس ناعمة من دون تكلّف، نقدم لها 7 موديلات تناسب أسلوبكِ. ستجد ستيليتو باللون الأبيض مع نقشات ناعمة أو مع حبيبات براقة من الأمام مثل حذاء Roger Vivier. أما في حال أرادت أية عروس اعتماد الصندال الكلاسيكي مع حبيبات براقة ناعمة، فيمكنها اللجوء إلى مثل حذاء Alessandra Rich أو صندال Sam Edelman. لكل عروس ناعمة تريد اعتماد ستيليو جذاب نوعًا ما، يمكنها اختيار تصميم René Caovilla المائل إلى اللون الزهري. يمكنها أيضًا عزيزي اختيار حذاء عرائس من Tabitha Simons إذا رغبت باللجوء إلى الكعب المنخفض.

أحذية عرائس فخمة

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الكثير من الفتيات يبحثن عن أحذية عرائس فخمة، لذلك سنقدم لهن إن رغبن في اللجوء إلى اللون الأبيض، اختاري صندال Badgley Mischka مع العقدة الساتان والحبيبات البراقة المنسدلة من الأمام. في حال أردن الإبتعاد عن اللون الأبيض، يمكنها اللجوء إلى التدرجات الحيادية المائلة إلى البيج والزهري مثل أحذية عرائس فخمة من Jimmy Choo وGiuseppe Zanotti وRene Caovilla وGianvito Rossi. أما بالنسبة لمحبات الألوان الفضية والحبيبات البرّاقة البارزة، إليكن تصاميم أحذية عرائس من Amina Muaddi وAquazzura وMiu Miu.

أحذية عرائس غير تقليدية

هذا الشقّ مخصص لكل عروس صاحبة أسلوب عصري غير اعتيادي وغريب، وتميل إلى الجنون في خياراتها. إن أرادت اللجوء إلى أحذية عرائس باللون الأبيض، نقدم لها تصميم Christian Louboutin الشفاف مع العقدة البيضاء من الساتان والشراشيب. أو يمكن أن تختيار حذاء Jacquemus مع الكعب الذي تداخلت فيه الأحجار الملوّنة. يمكن تختار عروس غير التقليدية أحذية مع تدرجات زاهية مثل حذاء Midnight 00 وSophia Webster وVetements. للمسة أكثر جنونية، فلتلجأ إلى الأحذية الرياضية في يوم زفاف واختاري من تصاميم Converse x JW Anderson أو Dolce & Gabbana.

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