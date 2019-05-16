بـ"الفشار والكولا".. رواد السوشيال ميديا يسخرون من أنواع الكنافة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
في رمضان هذا العام، انتشرت أنواع الكنافة، فبعد أن كانت بالمانجا، دخلت عليها "الكولا" و"الفشار".
ولعل كل ذلك جعل العديد من رواد "السوشيال ميديا" يندهشون من كل هذه الأنواع لتأخذ الكنافة نصيبًا من السخرية خلال الأيام السابقة. ليخلقوا حالة من السخرية إذ تداول بعضهم صور و"كوميك" لأنواع الكنافة مع تعليقات مصاحبة.
وخلال الألبوم الأعلى يمكنكم الإطلاع تعليقات رواد "السوشيال ميديا" الساخرة.
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