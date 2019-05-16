حافظي على جمال شعرك المصبوغ بهذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

تفضل الكثير من النساء تغير اللوك الخاص بهن من فترة لأخري، عن طريق قص الشعر أو صبغه، لذلك يقدم لكِ سيدتي مصفف الشعر "هيما جو" أبرز صبغات الشعر لعام 2019

الشعر النحاسي:

يعتبر اللون الأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك لظهوره بكثرة في المسلسلات والدراما التركيا، ومن مميزات هذا اللون قدرته على أبرز تفاصيل الوجه، ويليق مع درجات البشرة الفاتحة والخمرية،

الشعر البني الفاتح:

هو من الألوان الأكثر انتشارا في مصر، لأنه يناسب درجات البشرة السمراء والفاتحة.

ويستعرض لكم مصفف الشعر "هيما جو"، نصائح للحفاظ على شعرك المصبوغ أطول فترة ممكنة.

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1-تجنبي استخدام الشامبوهات التي تحتوي على مواد الصوديوم.

2-في الصيف قد تلجأ معظم النساء لغسل شعرهن يوميًا، الأمر الذي بسبب تلف وتقصف أطرافه، ويفضل غسله من مرتين الي ثلاث أسبوعياً.

3-تجنبي التعرض للمياه البحر أو البسين دون تغطية شعرك بغطاء من البلاستيك، وأستخدمى الكريمات التي تحمي شعرك من الشمس ومواد الكولر

4-تجنبي التعرض اليومي للحرارة، واحمي شعرك من "البيبي-ليس"، والسيشوار أو التعرض اليومي لحرارة الشمس.

5-أختاري كريمات وشامبوهات مخصصة للشعر المصبوغ حتى لا يختفي اللون سريعاً.

6-يفضل ترك الشعر يجفف بطريقة طبيعية دون اللجوء لاستخدام السيشوار.