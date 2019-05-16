انت الان تتابع تفاصيل خبر تَعرّف على فائدة إفطار العائلة الجماعي في رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 08:54 مساءً - من الميزات الجميلة لشهر رمضان الكريم اجتماع العوائل على مائدة الإفطار وتبادل الزيارات المنتظمة فيما بينها.

وتناول علم النفس الآثار النفسية والانعكاسات السلوكية على الأفراد والأُسر، وبين مقدار تأثيرها وإيجابياتها.

فمثلاً من فوائد الاجتماعات على مستوى الأسرة والأبوين أنها تعطي الأبوين فرصة لمراقبة أبنائهم من كثب.

وتمنح الوالدين فرصة للاهتمام بأبنائهم المراهقين في وسط مشاغل الحياة الكثيرة، كما تعرّف الأولاد والأطفال بالأغذية الصحية والعادات الحميدة في تناول الطعام.

أما فائدتها على شريحة المراهقين فإنها تقلل معدل التدخين بين المراهقين أمام آبائهم أو الأكبر منهم سناً بنسبة 20%.

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كما أن الاجتماعات الدورية بين أفراد الأسرة تحسن من نفسية المراهق باتجاه الابتعاد عن المخدرات بنسبة تقارب الـ20%.

وتنخفض مشاكل تقدير الذات لدى المراهقين بمقدار 10% في الأسر التي تتجمع بانتظام لتناول الطعام معاً، كما أنّ معدلات الاكتئاب تقل بنسبة تصل إلى 15%.

أما فيما يتعلق بتأثيرها في شريحة الأطفال فتتمثل بانخفاض معدل حدوث اضطرابات الأكل النفسية لدى الأطفال بمقدار 30%.

وكذلك زيادة معدلات الطعام الصحي المتكامل في الفيتامينات لدى هؤلاء الأطفال بنسبة 24%، وانخفاض معدلات زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 12%.

وهناك فوائد أخرى تتمثل في تشجيع حب الآخرين، وزرع الانتماء في نفوس الأطفال، وضمان عدم اندثار العادات والتقاليد والموروث الديني.