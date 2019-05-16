- 1/2
- 2/2
أثارت الفنانة المغربية، دنيا بطمة الجدل، بإطلالتها الأخيرة، التي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأطلت "دنيا" بعباءة "أوف شولدرز"، مزينة بـ"ريش" أسود، مزينة بنقوش متعددة، خلال تواجدها في حفل إفطار، من توقيع مصمم الأزياء علي النعماني.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد عن 33 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات بين المعجب بالعباءة، والمنتقد لها، أبرزها: "ناس يصومو ويعبدو في ربي، وأنتي باقية تبدلي من جلابة لجلابة"، و "ذوقك رائع"، و "ده شهر عبادة مش شهر للمنظرة واللبس والخروج".
وتأتي تلك الإطلالة، عقب إثارتها الجدل بظهورها بقفطان فسفوري، ذو فتحة جانبية طويلة، فضفاضة ومزين بنقوش زرقاء، من توقيع دار أزياء مغربية.
يشار إلى أن الفنانة المغربية فاجأت متابعيها بالتوجه إلى مجال عروض الأزياء، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الجاري، وشاركت جمهورها بإطلالاتها كـ"موديل"، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| فنانة مغربية تثير الجدل بعباءة "أوف شولدرز" بعد ظهورها بقفطان فسفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.