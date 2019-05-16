بالصور| فنانة مغربية تثير الجدل بعباءة "أوف شولدرز" بعد ظهورها بقفطان فسفوري

أثارت الفنانة المغربية، دنيا بطمة الجدل، بإطلالتها الأخيرة، التي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت "دنيا" بعباءة "أوف شولدرز"، مزينة بـ"ريش" أسود، مزينة بنقوش متعددة، خلال تواجدها في حفل إفطار، من توقيع مصمم الأزياء علي النعماني.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد عن 33 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات بين المعجب بالعباءة، والمنتقد لها، أبرزها: "ناس يصومو ويعبدو في ربي، وأنتي باقية تبدلي من جلابة لجلابة"، و "ذوقك رائع"، و "ده شهر عبادة مش شهر للمنظرة واللبس والخروج".

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وتأتي تلك الإطلالة، عقب إثارتها الجدل بظهورها بقفطان فسفوري، ذو فتحة جانبية طويلة، فضفاضة ومزين بنقوش زرقاء، من توقيع دار أزياء مغربية.

يشار إلى أن الفنانة المغربية فاجأت متابعيها بالتوجه إلى مجال عروض الأزياء، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الجاري، وشاركت جمهورها بإطلالاتها كـ"موديل"، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

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